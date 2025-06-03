Güney Kore’de Yeni Seçimler Yapılıyor

YENİ DEVLET BAŞKANI SEÇİMLE BELİRLENECEK

Güney Kore’de, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün görevden azledilmesinin ardından yeni lideri seçecek seçimler bugün gerçekleşiyor. Ulusal Seçim Komisyonu’ndan gelen bilgilere göre, ülkedeki yaklaşık 44 milyon kayıtlı seçmen, yerel saatle 06.00’dan itibaren seçim merkezlerinde kurulan 14 bin 295 sandıkta oy vermeye başladı. Sandıkların açılmasının hemen ardından, kayıtlı seçmenlerin yüzde 9,2’sini oluşturan 4,09 milyon kişinin oy kullandığı bildirildi. Seçmenlerin yüzde 34,74’ünü temsil eden 15,4 milyon kişi, 29-30 Mayıs tarihlerinde erken oy kullanma fırsatını değerlendirmişti. Bu, 2014’te başlatılan erken oy uygulamasında şimdiye dek görülen en yüksek oran oldu.

AİDATİ ÜÇ ADEDİ İKİ ANA ADAY

Seçimde beş aday, devlet başkanlığı için yarışıyor. Ana muhalefetteki Demokratik Partiden (DP) Lee Jae-myung ile iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Kim Moon-soo, en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Lee ve Kim’in yanı sıra, Yeni Reform Partisinden Lee Jun-seok, Demokratik İşçi Partisinden Kwon Young-guk ve bağımsız aday Song Jin-ho da oy pusulasında yer alıyor. Demokratik aday Lee, 2022’deki seçimde Yoon’a kıl payı kaybeden biri olarak bu seçimde galip çıkma olasılığının yüksek olduğu değerlendiriliyor. Lee, son anketlerde yaklaşık yüzde 40 oy oranıyla en yakın rakibi Kim’den 10 puan farkla önde gidiyor.

SEÇİM HAZIRLIKLARI VE SONUÇLAR

Oy kullanma işlemleri, yerel saatle 20.00’ye kadar sürecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemleri ertesi sabaha kadar devam edecek ancak gayrı resmi sonuçların gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor. Resmi sonuçlar ise Ulusal Seçim Komisyonu’nun yarın sabah gerçekleştireceği toplantının ardından duyurulacak. Yeni seçilecek devlet başkanı, Yoon’un azli dolayısıyla geçiş süreci olmadan, yarın gün içinde Ulusal Meclis’teki yemin töreninin ardından hemen göreve başlayacak.

YOON’UN AZİL VE SIKIYÖNETİM SÜRECİ

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisten gelen geri adım talebi üzerine bu kararı kaldırmak zorunda kalmıştı. Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024’te Yoon’un azlini istemişti ve Anayasa Mahkemesi, yapacağı incelemenin ardından geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı almıştı. Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan’da verdiği kararla, Ulusal Meclis’in azil istemini kabul etmiş ve Yoon’un sıkıyönetim ilanı dolayısıyla görevden alınmasını onaylamıştı. Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek için erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasını kararlaştırdı ve kabine, 3 Haziran’ı seçim tarihi olarak belirledi.