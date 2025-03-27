Güney Kore’deki Yangınlarda Ölüm 26’ya Yükseldi

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Güney Kore’de 7 gün önce başlayan orman yangınları sonucunda ölü sayısı 26’ya, yaralı sayısı ise 30’a yükseldi. Yanan ormanlık alanın büyüklüğü 36 bin 9 hektara ulaştı ve toplamda 37 bin 185 kişi tahliye edildi. Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde yaşanan bu felaketin etkileri, artan kayıplarla birlikte daha da belirginleşiyor. Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı’ndan elde edilen verilere göre, hayatını kaybedenlerin 22’sinin Kuzey Gyeongsang eyaletinden, 4’ünün ise Güney Gyeongsang eyaletinden olduğu aktarıldı. Yaralıların 8’inin durumu ağır.

BARINAKLARDA KALANLAR

Yangınlar nedeniyle tahliye edilen toplam kişi sayısı 37 bin 185 olarak kaydedildi. 20 bin 485 kişi, tehlikenin geçmesiyle birlikte evlerine dönerken, 16 bin 700 kişinin hala barınaklarda kaldığı bilgisi verildi. Yangınların yol açtığı zarar, 2000 yılında yaşanan ve tarihe damgasını vuran orman yangınlarından yaklaşık 13 bin hektar daha fazla.

ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bugün itibarıyla Andong’daki yangınların yüzde 52’sinin, Uiseong bölgesindeki yangınların yüzde 54’ünün ve Sancheong Hadong ile Cheongsong bölgelerindeki yangınların ise yüzde 77’sinin söndürüldüğü bildirildi. Halihazırda alevlerle mücadele devam ediyor. Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Geçici İçişleri Bakanı Ko Ki-dong’a, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki yangın söndürme ve yardım çalışmalarını denetleme talimatı verdi.