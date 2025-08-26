Güney Kore’den Aşk ve Gözyaşı Geliyor

YERLİ UYARLAMA BAŞLIYOR

Güney Kore’nin büyük ilgi gören dizisi “Queen of Tears”, Türkiye’de “Aşk ve Gözyaşı” adıyla yeni bir forma bürünüyor. Dizi, yerli kültürel ögelerle harmanlanarak, aşkın kırılganlığı ve aile içindeki gerilimleri bir araya getiren etkileyici bir hikaye sunuyor. İzleyiciler her bölümde beklenmedik sürprizlerle karşılaşmayı bekliyor.

ANA KARAKTERLER VE KADRO

Hande Erçel, dizide Meyra Aksel karakteriyle, güçlü, duygusal ve kararlı bir hayatın kapılarını aralıyor. Barış Arduç ise Selim Keskin rolünde, dışarıdan başarılı ama içte kırılgan bir avukat olarak izleyici karşısına çıkıyor. İkili, önceki projelerindeki başarılı işbirlikleriyle tanınırken, ekran kimyasası dizinin beklenen unsurlarından birini oluşturuyor. Yan karakterlerde ise Senan Kara, Sanem Çelik, Şenay Gürler, Berk Cankat ve Lorin Merhart gibi deneyimli isimler bulunuyor ve her biri karakterlerine kattıkları derinlik ile dizideki duygusal yoğunluğu artırıyor.

GÖRSEL VE DRAMATİK ANLATIM

Senaryosu Dilara Pamuk tarafından kaleme alınan ve Engin Erden tarafından yönetilen dizi, İstanbul’un görsel zarafetini ön plana çıkarıyor. Kaliteli görseller ve güçlü dramatik anlatım ile dikkat çeken yapım, çekimlerini İstanbul’un modern ve nostaljik mekanlarında gerçekleştiriyor. İlk tanıtım görsellerinde yer alan “nikah sahnesi” de hikayenin duygusal tonunu etkili bir şekilde yansıtıyor.

BEKLEYİŞ VE HEYECAN

“Queen of Tears” gibi evrensel bir hikayenin yerel yorumunun izleyiciye tanıdık ama bir o kadar da yeni bir deneyim sunması bekleniyor. Hande Erçel ve Barış Arduç’un geniş hayran kitlesinin bu projeye olan yüksek beklentisi, sosyal medyada oluşan heyecan ve merak atmosferi, bu diziyi 2025’in en çok konuşulacak yerli yapımlarından biri haline getiriyor.

Yayın başlangıcı ise Eylül 2025 olarak planlanıyor; kesin gün ve saat ise henüz açıklanmadı. Dizi, ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak ve romantik dram, aile temaları ile duygusal çatışmaları konu alacak. Uyarlama kaynağı ise Güney Kore dizisi “Queen of Tears”.