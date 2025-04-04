Güney Kore Devlet Başkanı Görevden Alındı

GÜNEY KORE ANAYASA MAHKEMESİ GÖREVDEN ALMA KARARINI ONAYLADI

Seul, 4 Nisan — Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclis’in Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’u görevden alma kararını onayladı. Cuma günü gerçekleştirilen canlı yayın duruşmasında mahkemenin başkan vekili Moon Hyung-bae, Yoon’un görevden alınma kararını duyurarak bu kararın 8 hakim tarafından oybirliğiyle alındığını bildirdi. Yasalar gereği, kararın okunmasının ardından hemen yürürlüğe girdiği ve 60 gün içerisinde ülkede erken seçim yapılması gerektiği belirtildi.

Yoon, İKİNCİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BAŞKAN OLDU

Bütün Devlet Başkanlığı yetkilerini kaybeden muhafazakar Yoon, zorla görevden alınan ikinci Devlet Başkanı oldu. Daha önce muhafazakar olan Park Geun-hye de 2017 yılında benzer bir duruma maruz kalmıştı. Yoon, aynı zamanda ülkenin anayasal tarihinde Ulusal Meclis tarafından görevden alınan üçüncü Devlet Başkanı olarak kayıtlara geçti. Liberal olan Devlet Başkanı Roh Moo-hyu ise 2004 yılında Ulusal Meclis tarafından görevden alınmış ancak daha sonra yeniden göreve iade edilmişti.

İPTAL EDİLEN SIKIYÖNETİM KARARI

Yoon’un 3 Aralık’ta ilan ettiği sıkıyönetim, birkaç saat içerisinde muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis tarafından iptal edilerek geçersiz kılındı. Bu durum, Yoon’un iktidar mücadelesinin seyrini önemli ölçüde etkiledi.