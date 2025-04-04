Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Azledildi

ANAYASA MAHKEMESİ HÜKMÜ

Güney Kore’de Anayasa Mahkemesi, Yoon’un sıkıyönetim ilanının anayasada yer alan “ulusal kriz” koşulunu karşılamadığını belirterek, bu durumun anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, Yoon’un sıkıyönetim ilanı sonrasında Ulusal Meclise asker yollayarak kanunları ihlal ettiğine de dikkat çekti. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclisin azil talebini kabul ederek Yoon’un sıkıyönetim ilanı sebebiyle görevden alınmasını onayladı. Azil kararı ardından Yoon derhal görevden alındı ve ülke, 60 gün içinde yeni bir devlet başkanı seçmek için sandığa gidecek.

BAŞBAKAN VEKALETİ ÜSTLENİYOR

Azil sonrası vekil olarak Devlet Başkanlığına atanmış olan Başbakan Han Duck-soo, televizyondan halkla bir konuşma yaptı. Geçiş süreci hakkında yorum yapan Han, “Vekil Devlet Başkanı olarak, ulusal güvenlik ve dış ilişkilerde boşluk yaşanmaması için gerekli adımları atacağım” şeklinde ifade etti. Han, ticaret gibi acil sorunlara yanıt verilmesinde herhangi bir aksaklık olmaması adına elinden geleni yapacağını ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kamu düzenini koruyacağını vurguladı. Anayasa Mahkemesi, Yoon’un 3 Aralık 2024 tarihindeki sıkıyönetim ilanını anayasaya aykırı bularak görevden azline karar vermişti.

YUNUN SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te yaptığı bir konuşmada “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak Meclis bu kararı kaldırarak Bakanlar Kurulu ile onaylanmasını sağlamıştı. Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024’te Yoon’un azli için oylama yaparak geçici bir süreliğine görevden uzaklaştırdı. Yoon, azil davası kapsamında 15 Ocak’ta gözaltına alınarak, ülke tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu. Seul Batı Bölge Mahkemesi, 19 Ocak’ta Yoon’u “ayaklanmaya liderlik etmek” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlamalarıyla tutukladı. Güney Kore Savcılığı, 26 Ocak’ta Yoon hakkında bu suçlamalarla iddianame hazırladı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi ise tutukluluğunu iptal ederek, Yoon’un fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin verdi ve Yoon, 8 Mart’ta serbest kaldı.

AZİL SÜRECİNİN DETAYLARI

Güney Kore’de devlet başkanının görevden alınabilmesi adına Ulusal Meclise sunulan azil önergesinin, meclisin üçte iki çoğunluğu tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer siyasilerin azli için ise salt çoğunluk yeterli oluyor. Azil oylaması ardından azil istemi Anayasa Mahkemesine ulaşıyor. Bu süreçte yargıtay, kanıtları değerlendirip duruşma düzenliyor ve 6 ay içinde azil istemini onaylayabilir ya da reddedebilir. Mahkemedeki 9 yargıçtan 6’sının onayı halinde lider görevden alınıyor. Şu an mahkemede 8 yargıç aktif olarak görev yapıyor. Yoon’un azli, 14 Aralık’taki oylama sonucunda nitelikli çoğunluğun sağlanmasıyla gerçekleşmişti. Yoon, 2017’de görevden alınan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin ardından benzer bir süreçle görevden alınan ikinci lider oldu.