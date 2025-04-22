Güney Kore Eski Devlet Başkanı Yoon, Duruşmaya Katıldı

GÜNEY KORE’DE DURUŞMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Güney Kore’de, sıkıyönetim ilanı sonrasında devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol, “ayaklanma çıkarmak” suçlamasıyla açılan ceza davasının ikinci duruşmasına katıldı. Sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle görevden alınan Yoon’un dava süreci devam ediyor. İlk duruşmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Yoon, dava için Seul Merkez Bölge Mahkemesine geldi.

SORUŞTURMA VE MEDYA İLGİSİ

“Yüksek mahkumiyet” gerektiren bu dava için eski Devlet Başkanı’nın ilk duruşması kapalı gerçekleştirildi. Ancak ikinci duruşma öncesinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla fotoğraf ve görüntü alınmasına izin verildi. Güney Kore anayasasında “ayaklanma çıkarmak” suçlaması ile yargılanan kişiler, ömür boyu hapis ya da ölüm cezası ile karşılaşabiliyor.

YASAL SÜREÇ VE AZİL DURUMU

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” iddiasıyla sıkıyönetim ilan etti. Ancak Meclisin oylaması sonucunda bu kararın geri alınması gerekti. Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024’te Yoon’un azli için oy kullandı ve Anayasa Mahkemesi sürecin sonunda bu talebi kabul etti. Yoon, ilk duruşmasına 14 Nisan 2024’te katılmış ve suçlamaları yeniden reddetmişti.