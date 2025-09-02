Güney Kore İki Devletli Çözümü Destekliyor

GÜNEY KORE GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINI DEVRALDI

Güney Kore’nin Maslahatgüzarı Sangjin Kim, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin eylül ayı dönem başkanlığını aldı. BM binasında basın toplantısı düzenleyen Sangjin, başkanlık sürecinde Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirilecek program hakkında bilgi verdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM DESTEĞİ

Sangjin Kim, toplantı sırasında Filistin’de iki devletli çözüm planına yönelik soruyla karşılaştı. “Bu çözümü destekliyoruz ve bunun uluslararası toplum, Güvenlik Konseyi ve BM üyelerinin izleyeceği tek uygulanabilir yol olduğuna inanıyoruz” dedi. Ayrıca, birçok Avrupa ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıma eğilimini fark ettiklerini ve bu durumu değerlendirdiklerini belirtti.

KONSEYDE ÖNE ÇIKAN KONULAR

Güney Kore Maslahatgüzarı, ülkesinin “iletişimi kolaylaştırmak, Konseyin etkinliğini artırmak ve proaktif, katılımcı, sonuç odaklı bir yaklaşım sağlamak için çaba göstereceğini” vurguladı. Sangjin, 24 Eylül’de yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğin korunmasındaki rolü üzerine üst düzey katılımlı bir etkinlik düzenleyeceklerini aktardı. Bununla birlikte, eylül ayındaki Güvenlik Konseyi programında Yemen, İsraillilerin yasa dışı yerleşimleri, Afganistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti konularında oturumların da olacağını ifade etti.