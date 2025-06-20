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Güney Kore İle Türkiye Maçı Yarın

MAÇIN DETAYLARI

2025 FIVB Milletler Ligi’nin İstanbul’da gerçekleşen ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üçüncü maçına Güney Kore ile çıkıyor. Takım, bu önemli karşılaşma öncesinde yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

FIVB Milletler Ligi’nde oynadığı 6 maçı da kazanarak büyük bir başarı elde eden milliler, bu mücadelede namağlup unvanını sürdürmeyi planlıyor. Öte yandan Güney Kore, VNL’de oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

KADRO DETAYLARI

Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

– Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
– Pasör çaprazı: Melissa Vargas
– Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin
– Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
– Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
– Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme

MAÇIN ZAMAN VE YERİ

Güney Kore ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, 21 Haziran Cumartesi günü saat 19:30’da başlayacak. İki takım, mücadelesini İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirecek.

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