Güney Kore, Kripto Borç Vermeye Denetim Getirdi

GÜNEY KORE’DE KRİPTO BORÇ VERME SEKTÖRÜNE YENİ DÜZENLEMELER

Güney Kore’nin finansal düzenleyici otoritesi, ülkedeki kripto borç verme sektörüne sıkı bir denetim getirerek önemli bir adım atmış durumda. FSC’nin bu kararı, Digital Asset Basic Act önerisi sonrasında başlayan borç verme hizmetleri rekabetini durduruyor. Düzenleyici, mevcut hizmetlerin askıya alınacağını ve bu alanda kapsamlı yönergeler geliştirilene kadar faaliyetlerin durdurulacağını duyuruyor.

DİJİTAL VARLIK HİZMETLERİNİN TEHLİKESİ

4 Temmuz 2025’te Upbit, kullanıcıların Tether USDT, Bitcoin ve XRP karşılığında Kore wonu mevduatlarının veya dijital varlıklarının değerinin yüzde 80’ine kadar borç alabileceği bir hizmet başlatmıştı. Bithumb da benzer bir servisle, kullanıcıların teminat olarak kullanılan varlıklarının değerinin dört katına kadar kripto para borç almalarını mümkün hale getirmişti. Ancak, 31 Temmuz’da FSC, bu hizmetlerin yasal gri alanda bulunduğunu ve kullanıcılar için yüksek risk oluşturduğunu belirtti. Borsalara borç verme operasyonlarını yeniden değerlendirmeleri için talimat verildi.

PİYASA DÜZENLEMELERİNE GİDEN YOL

FSC’nin açıkladığına göre, bir dijital varlık şirketinin borç verme hizmetleri başladıktan sonraki ilk ayda yaklaşık 27.600 yatırımcı toplamda 1,5 trilyon won borç aldı. Ancak, fiyat dalgalanmaları nedeniyle bu kullanıcıların yüzde 13’ü tasfiyeye zorlandı. Düzenleyici, borsaların USDT borç verme hizmetlerini tanıtmasının ardından, satış emirlerindeki artışın stablecoin fiyatında olağandışı bir düşüşe neden olduğunu ve piyasa bozulmalarına yol açtığını vurguladı. FSC, yatırımcıları korumak ve düzenleyici netlik sağlamak amaçlı kripto borç verme hizmetleri için yönergelerin en kısa sürede belirleneceğini açıkladı. Bu durum, Güney Koreli düzenleyicinin kaldıraçlı borç verme hizmetlerini mevcut kripto piyasa sistemine resmi olarak entegre etme isteğini gösteriyor.