Güney Kore Kripto Dünyasında Dönüm Noktası

GÜNEY KORE’DE KRİPTO PARA DÜNYASI YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

Güney Kore, kripto para alanında önemli bir değişim sürecine giriyor. Ülkenin iki büyük siyasi partisinin cumhurbaşkanı adayları, uzun zamandır yasaklı olan spot kripto ETF’lerine erişim sağlama konusunda anlaştı. Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) da bu gelişmelere olumlu yanıt veriyor ve kripto yatırımcıları umutlu bir şekilde bekliyor.

GÜÇLÜ SİYASİ UZLAŞMA

Güney Kore siyasi sahnesinde nadir görülen bir uzlaşma, kripto para sektörü için tarihi bir dönüm noktası oluşturuyor. Kim Moon-soo, pazartesi günü yaptığı açıklamada, spot kripto ETF’lerinin yerel kabulü için seçim vaatleri arasında yer aldığını ifade etti. Kim, orta sınıfın servet birikimini desteklemek amacıyla bu adımı attığını vurguladı. Diğer yandan, Demokratik muhalefetin adayı Lee Jae-myung, geçtiğimiz hafta benzer bir taahhütte bulunarak genç nesle daha fazla yatırım fırsatı sağlama hedefini belirtti. Her iki adayın kripto ETF’leri konusundaki ortaklıkları, ülkedeki siyasi istikrarı artıran bir uzlaşı sağlıyor.

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR VE KÜRESEL ETKİLER

ABD piyasalarındaki spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin başarılı performansı, dünya genelinde dikkat çekti. 43 milyar doları aşan net girişler, diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarını harekete geçirdi. FSC Başkanı Kim Byung-hwan, kurumun spot kripto ETF’leri ile ilgili duruşunu gözden geçireceğini belirtti. Güney Kore’nin kripto para düzenlemeleri konusundaki katı yaklaşımı daha esnek bir yapıya dönüşmeye hazırlanıyor. Eski Başkan Yoon Suk-yeol’un görevden alınmasının ardından gerçekleşecek seçimler, ülkenin finansal geleceği açısından hayati önem taşıyor. Anketlerde öne çıkan Lee Jae-myung’un yüzde 54’lük desteği, kripto dostu politikaların güçlü bir onay alacağını gösteriyor.