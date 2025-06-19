Güney Kore Kripto Para Düzenlemeleri Değişiyor

YENİ DÜZENLEMELER BAŞLIYOR

Güney Kore kripto para düzenlemeleri açısından önemli bir dönüşüm yaşıyor. Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) yetkilileri, yerel borsaların mevcut ücret yapılarının tüketicilere aşırı yük getirmekte olup olmadığını değerlendireceğini belirtiyor. Bu gelişme, Lee Jae-myung yönetiminin kripto dostu politikalarının ilk uygulamalarından birisi olarak öne çıkmakta.

KAPSAMLI ARAŞTIRMA YAPILACAK

Araştırma kapsamında, kripto borsalarının ücret sistemleri, nasıl ücretlendirme yapıldığı ve toplanan tutarlar hakkında detaylı bir anket çalışması gerçekleştirilecek. FSA, henüz belirli bir hedef komisyon oranı saptamadığını, ancak yerel ve yabancı borsaların karşılaştırmalı analizine dayalı politika standartları geliştireceğini aktardı.

POLİTİKA SUNUMU YAPILDI

FSS, Lee Jae-myung yönetimi için cumhurbaşkanlığı geçiş ekibi olarak görev yapan Devlet İşleri Planlama Komitesi’ne kripto borsa ücretlerine yönelik araştırma planını sundu. FSA yetkilisi, “Yerel borsaların mevcut ücretlerinin tüketiciler için aşırı bir yük olup olmadığını ve yurt dışındaki örneklerle karşılaştırıldığında uygun bir seviyede bulunup bulunmadığını incelememiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Lee Jae-myung’un seçim dönemi taahhütleri arasında genç yatırımcıları desteklemek amacıyla kripto ticaret işlem maliyetlerini azaltma sözü yer almakta. Bu yaklaşım, Güney Kore’nin kripto para sektöründeki rekabetçi konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.