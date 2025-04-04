Güney Kore Liderinin Görevden Alınma Kararı Onandı

GÜNEY KORE’DE SIKIONYETİM KRİZİNDE SON PERDE

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, sıkıyönetim ilan ettiği için azil süreci başlatılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden alınmasına ilişkin meclis kararını onadı. Yoon’un resmi olarak görevini kaybetmesiyle, ülkenin 60 gün içinde erken bir seçime gitmesi bekleniyor. Sıkıyönetim krizi sonucunda Yoon’un yetkileri askıya alınmıştı. Anayasa Mahkemesi, yargıçların oy birliği ile aldığı kararda, Yoon’un sıkıyönetim yetkisini “haklı bir gerekçe olmadan kullandığını” ve yasal prosedürlere uymadığını ifade etti. Yargıç Moon Hyung-bae, Yoon’un uygulamaya gerekçe gösterdiği siyasi anlaşmazlıkların çözümünde asker konuşlandırmanın “başka yollarla da mümkün olduğunu” vurguladı.

DEMOKRASİ İLKELERİNE AYKIRI DAVRANIŞ

Yoon’un sıkıyönetim ilanının “Ulusal Meclis’in meşruiyetini ihlal ettiğini” belirten Yargıç Moon, Yoon’un “Görevlerini yerine getirmediğini ve koruması gereken insanlara karşı geldiğini” ifade etti. Yoon’un uygulamasının “halkın temel siyasi haklarını zedelediğini” dile getiren Moon, anayasayı korumanın sağladığı faydaların, devlet başkanını görevden almanın getireceği zararlardan daha büyük olduğunu vurguladı.

SEÇİM TARİHİ BEKLENTİSİ

Uzmanlar, azil kararının onanmasının ardından 60 gün içinde seçim yapılması gerektiğini belirtiyor. Seçim tarihinin en az 50 gün önceden kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Güney Kore basını, seçimlerin muhtemelen 24 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında yapılacağını aktardı.

YOO’NUN AVUKATTAN AÇIKLAMA

Yoon’un avukatı Yoon Gap-geun, hukuki süreç hakkında yaptığı değerlendirmede, “Dava süreci başından beri yasal ve adil değildi” açıklamasını yaptı. Yoon, bunun “tamamen siyasi bir karar” olmasını üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

İKTİDAR PARTİSİ’NDEN TEPKİ

Halkın Gücü Partisi’nin Geçici Lideri Kwon Young-se, karar karşısında halktan özür diledi ve partilerinin karara saygı duyduğunu açıkladı. Kwon, bu durumun “demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumanın bir yolu olduğunu” belirtti. Bunun yanı sıra muhalefeti eleştirerek, Demokratik Parti’nin Ulusal Meclis’teki “siyasi tiranlığını” engelleyemedikleri için üzgün olduğunu ekledi.

MUHALEFETTEN BULUŞMA

Ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin sözcüsü Cho Seung-rae, Anayasa Mahkemesi’nin kararını “halk için büyük bir zafer” olarak nitelendirdi. Cho, “Bugün, Anayasayı savunduğumuz ve onu yok etmeye çalışan güçlere karşı demokrasiyi koruduğumuz tarihi bir gün” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, PPP ve Yoon’un destekçilerine karara saygı gösterme çağrısında bulundu.

AZİL SÜRECİNE DÜŞEN DURUM

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta muhalefetin “devlet aleyhindeki faaliyetleri” savıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmişti. Muhalefet ise bu duruma karşı, Yoon’un görevden alınmasına yönelik bir azil önergesini meclise sunmuştu. Önergenin kabulünün ardından, Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yoon, 15 Ocak’ta tutuklanarak ifade vermeye götürüldü ve bu süreçte, azil sürecinin tamamlanmadan tutuklanan ilk Güney Kore Devlet Başkanı oldu. 52 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Yoon, kendisine yönelik soruşturmanın “yasa dışı” olduğunu savunarak tutuklama kararının iptal edilmesini talep etmişti. Bu süreç sonunda Yoon’un Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak itirazın ardından görevden alınıp alınmayacağına karar verilmesi bekleniyor.