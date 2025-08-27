Güney Kore Mahkemesi, Han Duck-soo’yu Reddetti

GÜNEY KORE’DE TUTUKLAMA EMRİ REDDEDİLDİ

Güney Kore’de mahkemeden gelen bir karar, eski Başbakan Han Duck-soo’nun tutuklama talebini geri çevirdi. Bölge mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un geçen yıl aralık ayında yaşanan sıkıyönetim girişimine katılmak veya buna destek vermekle suçlanan Han Duck-soo’nun tutuklanması amacıyla çıkarılan emri iptal etti.

ÖZEL SAVCI TUTUKLAMA EMRİ TALEP ETTİ

Özel Savcı Cho Eun-suk’un ekibi, eski Başbakan Han Duck-soo için tutuklama emri talep etmişti. Ancak Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Cho’nun ekibinin talep ettiği tutuklama emrini, şüphelinin eylemlerinin hukuki değerlendirmesi ve önemli gerçekler hakkında hukuki bir ihtilaf olabileceği gerekçesiyle reddetti.