Güney Kore Orman Yangınları 104 Bin Hektar

GÜNEY KORE’DE ORMAN YANGINLARINDAN ETKİLENEN ALAN

Güney Kore’de gerçekleşen büyük orman yangınlarında zarar gören alanın 104 bin hektara ulaştığı açıklandı. Kore Ormancılık Servisi’nden (KFS) gelen bilgilere göre, yangınlarla zarar gören arazi miktarının daha önce tahmin edilen 45 bin 157 hektarın yaklaşık 2,2 katı kadar olduğu belirtildi.

ETKİLENEN BÖLGELERİN DAĞILIMI

Yangınlar sonucu Güney Gyeongsang eyaletinde 3 bin 397 hektar, Kuzey Gyeongsang eyaletinde 90 bin 289 hektar ve Ulsan metropolünde bin 190 hektar olmak üzere toplamda 104 bin hektarlık arazinin yandığı kaydedildi. Bu durum, bölgedeki ekosistem ve yerel topluluklar üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.