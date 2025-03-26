Güney Kore Orman Yangınları: Büyük Kayıp

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTILIYOR

Güney Kore’deki orman yangınları, Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde cuma gününden bu yana etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu olaylarda ölü sayısı 16’ya, yaralı sayısı ise 19’a yükselmiş durumda. Yangınlar, en az 15 bin hektarlık alanı küle çevirirken, 5 bin 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Alevlerle mücadelenin devam ettiği bildiriliyor.

BİLANÇO VE ZARAR HIZLA ARTMAKTA

Cuma günü Güney Gyeongsang eyaletinde başlayan yangınlar, kısa süre içinde Kuzey Gyeongsang eyaletine de sıçradı. Yerel yetkililer, yangınlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya ve yaralananların sayısının ise 19’a yükseldiğini bildirdi. Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong bölgesinde yer alan antik Gounsa Tapınağı’nın da alevler tarafından yok olduğu belirtildi. Toplamda 15 bin hektar alanda büyük bir hasar meydana geldi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI VE MÜCADELE

Yangın riski nedeniyle 5 bin 500 kişinin tahliye edildiği aktarıldı. Ayrıca, Güney Kore Adalet Bakanlığı, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki bir hapishaneden yaklaşık 500 mahkumun güvenli bir tesise nakledildiğini duyurdu. Yangınlarla mücadele için 5 bin askeri personel ve 146 helikopterin destek verdiği kaydedildi. Güney Kore Geçici İçişleri ve Güvenlik Bakanı Ko Ki-dong, yangınlarla mücadelenin sürdüğünü ifade ederken, hasarın giderek arttığını belirtti.