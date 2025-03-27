Güney Kore Orman Yangınlarında Kayıplar Artıyor

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Güney Kore’de 7 gün önce başlayan orman yangınlarında, hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya, yaralı sayısı ise 30’a yükseldi. Yangınlar sonucu yanan ormanlık alanın büyüklüğü 36 bin 9 hektarı bulurken, toplamda 37 bin 185 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde etkisini sürdüren bu felaket, kayıpların artması ile birlikte durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

TAHLİYE VE BARINMA DURUMU

Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı tarafından yapılan açıklamalara göre, orman yangınlarından dolayı yaşamını yitiren 26 kişi arasında 22’sinin Kuzey Gyeongsang eyaletinden, 4’ünün ise Güney Gyeongsang eyaletinden olduğu kaydedildi. Yaralanan 30 kişinin 8’inin durumu ağır olarak bildirildi. Yangınlardan dolayı toplamda 37 bin 185 kişi tahliye edilirken, 20 bin 485 kişi tehlikenin geçmesinin ardından evlerine dönerken, 16 bin 700 kişinin hâlâ barınaklarda kaldığı ifade edildi.

GEÇMİŞTEKİ YANGINlarla KARŞILAŞTIRMA

Şu ana kadar 36 bin 9 hektar alanın alevler tarafından tahrip edildiği aktarılırken, bu durumun 2000 yılında gerçekleşen ve tarihin en kötü orman yangınları arasında yer alan olaylardan yaklaşık 13 bin hektar daha fazla olduğu dikkat çekiyor.

YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bugün itibarıyla Andong şehrindeki yangınların yüzde 52, Uiseong bölgesindeki yangınların yüzde 54 ve Sancheong Hadong ile Cheongsong bölgelerindeki yangınların ise yüzde 77 oranında kontrol altına alındığı açıklandı. Alevlerle mücadele sürmekte. Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki yangın söndürme ve yardım çalışmalarının denetlenmesi için Geçici İçişleri Bakanı Ko Ki-dong’a talimat verdi.