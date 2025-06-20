Güney Kore, Stablecoin İhracını Destekledi

GÜNEY KORE’DE WON TABANLI STABLECOIN İHRACI ADIMLARI ATILIYOR

Güney Kore’de merkez bankası, won tabanlı stablecoin ihracını onaylarken, döviz yönetimi konusunda endişeler devam ediyor. Kore Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, yeni geliştirilmekte olan won stablecoin’in, dolar stablecoin talebini artırma ihtimali konusunda uyarılarda bulundu. Ülkede yürürlüğe giren Yeni Dijital Varlık Temel Yasası, 368.000 dolar öz sermaye sahiplerine stablecoin çıkarma imkânı sunuyor.

STABLECOIN İHRACI DOLAR ETKİSİ YARATABİLİR

Rhee Chang-yong, bir basın toplantısında, “Won tabanlı stablecoin ihracı, dolar stablecoin ile değişimi kolaylaştırabilir” şeklinde konuştu. Başkan, bu gelişmenin dolar destekli stablecoin ihtiyacını artırabileceği ve döviz yönetimini zorlaştırabileceği konusunda dikkat çekti. Haziran ayında, Cumhurbaşkanı Lee’nin partisinin gündeminde yer alan Dijital Varlık Temel Yasası, minimum 368.000 dolar öz sermayesi olan şirketlere stablecoin çıkarma izni veriyor. Bu şirketler, geri ödemeleri gerçekleştirmek için yeterli rezerv bulundurmak ve ülkenin finansal düzenleyicisi olan FSC’den onay almak zorunda.

DÜZENLEMELER VE YENİ YAKLAŞIMLAR

FSC, yerel Güney Koreli borsaların işlem ücretlerini de incelemekte. Bu süreç, Cumhurbaşkanı Lee’nin genç kripto yatırımcılarını desteklemek adına işlem maliyetlerini düşürme sözünün bir parçası olarak değerlendiriliyor. Küresel stablecoin piyasasında, ABD doları destekli tokenlar büyük bir hakimiyet sürdürüyor. DefiLlama’nın verilerine göre, 156 milyar dolarlık piyasa değeri ile Tether (USDT) ilk sırada, onu 61 milyar dolarlık değeri ile Circle’ın USDC’si takip ediyor. Öte yandan, Circle’ın euro’ya bağlı stablecoin’i olan EURC, yıl içerisinde yüzde 156 artışla 203 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak ivme kazandı.

GENIUS YASASI VE CIRCLE’IN HİSSELERİ

Amerikan Kongre üyelerinin, stablecoin düzenlemesi ile ilgili olan GENIUS Yasasını Temsilciler Meclisinde onaylamasını beklemesi üzerine Circle’ın hisse senetleri kayda değer bir yükseliş gösterdi. Bu gelişmeler, Güney Kore’de ve global düzeyde stablecoin sistemlerinde önemli değişimlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.