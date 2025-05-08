Güney Kore Ve Japonya, Kısa Füze Fırlattı

KUZey KORE’DEN BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore’nin Japon Denizi yönünde kısa menzilli balistik füzeler fırlattığını bildirdi. Yonhap ajansının duyurusuna göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamalarına dayanan haberlere göre, Kuzey Kore füze denemeleri gerçekleştirdi.

Kuzey Kore’nin doğusundaki Wonsan bölgesinden, yerel saatle 08.10 ile 09.20 arasında birkaç kısa menzilli balistik füze fırlatıldı. Füzelerin kuzeydoğu yönüne gittiği ve maksimum 100 kilometre irtifaya ulaştığı belirleniyor. Füzeler, havada yaklaşık 800 kilometre mesafe giderek Japon Denizi’ne düştü. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelere karşı gözlem faaliyetlerinin sürdüğünü ve ABD ile Japonya ile bilgi paylaşımının devam ettiğini ifade etti.

JAPONYA’DAN AÇIKLAMA

Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin tümünün ulusal Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin (MEB) dışına düştüğünü tahmin ettiklerini bildirdi. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini artıracak gelişmeler arasında yer alıyor.