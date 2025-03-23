Güney Kore Yangınlarında Ölü Sayısı 4’e Yükseldi

GÜNEY KORE’DE YANGINLARIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞTI

Güney Kore’de orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. İlgili otoriteler, en az bin 500 kişinin geçici barınaklara tahliye edildiğini ve toplamda 3 bin 286 hektarlık alanın yangınlar sonucunda küle döndüğünü açıkladı. Cuma günü başlayan yangınlar, kuru hava ve rüzgarların etkisiyle hızla yayılarak büyük bir alana yayıldı.

YARALILAR VE ZARAR GÖREN YAPILAR

Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı’ndan gelen bilgilere göre, 1’i itfaiye personeli olmak üzere 2 kişi daha hayatını kaybetmesiyle toplamda ölü sayısı 4’e ulaştı. Ayrıca, 5’i ağır olmak üzere 6 itfaiye personelinin yaralandığı bildirildi. Yangınların sonucunda 39 yapının zarar gördüğü belirtildi.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın söndürme çalışmalarının Sancheong, Uiseong, Ulju ve Gimhae bölgelerinde hem havadan hem de karadan sürdüğü ifade edildi. Güney Gyeongsang eyaletinde başlayan bu orman yangınları, kısa süre içerisinde 20 farklı bölgeye sıçradı. İlk raporlara göre, yangınlar sonucunda 2 itfaiye görevlisinin hayatını kaybettiği bilgisi ulaştı.

AFET DURUMU İLAN EDİLDİ

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletleri ile Ulsan şehrinde “afet durumu” ilan edildiğini duyurdu. Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, yangınların söndürülmesi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.