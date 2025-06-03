Güney Kore Yeni Seçim Yapıyor

SEUL’DE SANDIK BAŞINA GİDİLDİ

Güney Kore, Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol’un sıkıyönetim ilanının ardından görevden alınmasıyla yeni liderini seçmek üzere sandık başına gitti. Yoon Suk-Yeol’un görevden alınmasına neden olan sıkıyönetim krizi sonrasında halk, yeni devlet başkanını belirlemek için oy kullanma işlemine başladı. Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu’ndan alınan bilgilere göre, 44.39 milyon seçmen yerel saatle 06.00 itibarıyla açılan 14 bin 295 sandıkta oy vermeye başladı. Oy verme sürecinin ilk üç saatinde 4.9 milyon seçmenin oy kullandığı, saat 13.00 itibarıyla ise oy sayısının 27.56 milyona ulaştığı duyuruldu. Ayrıca, kayıtlı seçmenlerin yüzde 34.74’ünü oluşturan 15.4 milyon kişinin 29-30 Mayıs tarihlerinde erken oy kullanma imkanından yararlandığı belirtildi. Sandıkların saat 20.00’de kapanmasının ardından oy sayımına geçileceği açıklandı.

ADAYLAR ARASINDAKİ REKABET

Ana muhalefetteki Demokratik Parti’den Lee Jae-myung ile iktidardaki Halkın Gücü Partisi’nden Kim Moon-soo en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Demokratik İşçi Partisi’nden Kwon Young-guk, Yeni Reform Partisi’nden Lee Jun-seok ve bağımsız aday Song Jin-ho da seçime katılan diğer isimler arasında bulunuyor.

Yoon’UN GÖREVDEN ALINMA SÜRECİ

İktidardaki halkın gücü Partisi’nden Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, muhalefetin “devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan etmişti. Bu durum, Ulusal Meclis’in Yoon hakkında azil sürecini başlatmasına yol açtı. Yetkileri askıya alınan ve 52 gün boyunca tutuklu kalan Yoon, daha sonra serbest bırakıldı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclis’in aldıkları azil kararını onaylayarak Yoon’un resmen görevden alınmasına neden oldu.

ERKEN SEÇİM TARİHİ BELİRLENDİ

Devlet başkanının görevden alınması durumunda en geç 60 gün içinde erken seçime gidilmesi gerektiren yasa gereği, 3 Haziran seçim tarihi olarak belirlendi. Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu’na adaylık başvuruları 11 Mayıs’ta sona erdi ve kampanya dönemi 12 Mayıs’ta başlayarak 2 Haziran’da sona erdi.