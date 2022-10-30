Güney Kore’nin başkenti Seul’de ”Cadılar Bayramı” kutlaması faciaya dönüştü.

Kutlamalar sırasında çıkan izdihamda 153 kişi hayatını kaybetti, 19’u ağır 82 kişi de yaralandı.

İzdiham, eğlence mekanlarının yoğunlukta olduğu Itaewon semtinde yaşandı.

Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN BÜYÜK KISMI 20’Lİ YAŞLARDA

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20’li yaşlardaki gençler olduğunu, 97 kadın ve 54 erkeğin izdihamda can verdiğini bildirdi.

Ölenlerden 22’sinin yabancı uyruklu olduğu; aralarında Çin, İran, ABD, Rusya, Avusturya, Özbekistan, Kazakistan, Vietnam, Fransa, Avustralya, Tayland, Sri Lanka ve Norveç vatandaşlarının bulunduğunu kaydedildi.

Ölüm nedenleri de, ezilme kaynaklı kalp krizi ve boğulma olarak duyuruldu.

Olayın ardından Güney Kore Devlet Başkanı Yon Suk-Yeol yardımcılarıyla acil toplantı yaptı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Suk Yeol, daha sonra facianın yaşandığı alana gitti. Ülkede ulusal yas ilan edildi.

Olay, Güney Kore’de 2014 okul gezisindeki lise öğrencilerini taşıyan feribotun batması sonucu 304 gencin hayatını kaybetmesinden bu yana yaşanan en ölümcül facia oldu.

Cadılar Bayramı etkinliği, corona virüs kısıtlamaları nedeniyle 3 yıl sonra ilk kez yapıldı.

İZDİHAM NASIL YAŞANDI?

Güney Koreli yetkililer, izdihamın, kalabalığın arka tarafında olanların, dar bir sokakta, ön taraftakileri itmesi sonucu olduğunu belirtti.

Ancak henüz kesin bir sebep açıklanmadı.

Sosyal medyada, Cadılar Bayramı’nda dağıtılan şeker benzeri ürünlerin zehirli olduğu haberleri paylaşıldı.

ÜNLÜ KİŞİ İDDİASI

Güney Kore yerel medyasında da, bölgedeki eğlence mekanına ünlü bir ismin gelmesi sonucu kalabalığın o yöne doğru akın ettiği belirtildi.

”İZDİHAMDA ÖLEN VEYA YARALANAN TÜRK VATANDAŞI YOK”

Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, izdihamdan etkilenmiş olabilecek Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi alınması amacıyla büyükelçilikçe süratle yetkili makamlar ve hastanelerle temasa geçildiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu aşamada ölen ve yaralananlar arasında vatandaşımız olmadığı bilgisi mevcuttur. Bununla birlikte, bu elim olay sonrasında, Kore’de bulunan yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımızın, +82 10 3780 1266 numaralı telefon hattı ya da embassy.seoul@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden büyükelçiliğimizle acilen temasa geçmeleri önemle rica olunur.”