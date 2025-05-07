Güney Koreli Aday, Kripto ETF Vaadinde Bulundu

LEE JAE-MYUNG’UN KRİPTO ETF VAADİ

Güney Kore’nin sol kanat Demokratik Parti başkan adayı Lee Jae-myung, yaptığı açıklamada spot kripto para ETF’lerini tanıtma niyetini belirtti ve güvenli bir sanal varlık yatırım ortamı için bütünleşmiş bir izleme sistemi kurma vaadinde bulundu. Seçim araştırmalarında yaklaşık yüzde 50’lik seçilme oranı ile önde giden Lee, bu vaadi özellikle Güney Kore’nin genç neslinin varlıklarını büyütebilmesi için önerdiğini aktardı.

SEÇİM GÜNDEMİNDE KRİPTO DÜZENLEMESİ

Güney Kore’de sağ kanat partiden eski Başkan Yoon Suk-yeol’un görevden alınmasının ardından 3 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde kripto düzenlemeleri önemli bir seçim gündem maddesi haline geldi. Merkeziyetsiz tahmin piyasası platformu Polymarket, Lee’nin zaferi için yüzde 87’lik bir olasılık gösteriyor. Lee Jae-myung, “Gençlerin şu anda karşılaştığı zorluklar bireysel sorunlar değildir. Bunlar, toplumun genelinde fırsatların eksikliğinden kaynaklanan yapısal bir krizdir.” diye konuştu.

GENÇLER İÇİN YENİ TASARRUF PROGRAMI

Adayın kripto ETF vaadi haricindeki diğer seçim vaatleri arasında gençler için faiz getiren yeni bir tasarruf programı ve finansal planlama programı bulunuyor. Ancak, Güney Kore’nin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) şu anda spot kripto ETF’lerin yerel olarak ihraç edilmesine veya işlem görmesine izin vermiyor. FSC, geçen yıl Bitcoin veya diğer kripto paraların bu tür ürünler için temel varlık olarak hizmet etmesi için yasal bir dayanağın bulunmadığı sonucuna varmıştı.

SEÇİM SONUCU VE KRİPTO DÜZENLEMELERİ

Lee’nin sağ kanat rakibi Kim Moon-soo da kripto ETF’ler üzerindeki fiili yasağı kaldırma sözü verdi. Bu durum, seçim sonucu ne olursa olsun Güney Kore’nin kripto düzenlemelerinde bir yumuşama olabileceğine işaret ediyor. Çarşamba günü yapılan bir toplantıda FSC Başkanı Kim Byung-hwan, kurumun spot kripto ETF’lerle ilgili seçim vaatleriyle hemfikir olduğunu ve gelecek yönetimle uygulama konusunu görüşeceğini açıkladı.

Lee’nin vaadi, gelişen Güney Kore kripto piyasasının daha da büyümesini sağlama potansiyeline sahip. Ülke, kripto para adaptasyonunda dünya liderleri arasında yer alıyor ve spot ETF’lerin onaylanması, kurumsal yatırımcıların piyasaya daha kolay erişimini sağlayarak kripto varlıklara olan talebi artırabilir.