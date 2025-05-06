Güney Limanı’nda Patlamalar ve Yangınlar

GÜNEY LİMANI’NDA PATLAMALAR VE YANGINLAR YAŞANDI

Port Sudan’ın idari merkezi olan şehirdeki Güney Limanı’nda şiddetli patlamalar ve yangınlar meydana geldi. Ülkenin doğusundaki bu kentte duyulan patlamaların ardından Güney Limanı’nda yangınların çıktığı görülüyor. Yangınların, yakıt deposuna yönelik bir saldırı sonrasında başladığı düşünülüyor.

İNSANİ YARDIM MALZEMELERİ DEPODAYDI

İnsani Yardım Vakfı’nın, daha önce Sudan’a ulaştırdığı insani yardım malzemeleri, bu limanda karşılanmıştı ve burada depolanıyor. Limandaki durum, yardım çalışmalarını etkileyebilir.

HAVALİMANINA DA SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Yerel basındaki haberlerde, Port Sudan Uluslararası Havalimanı’nın da saldırıya uğradığı belirtiliyor. Saldırı sonrasında uçuş seferleri askıya alındı, ancak Sudanlı makamlar henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.