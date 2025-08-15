Haberler

Güney Pasifik’te 6.3 Büyüklüğünde Deprem

DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ YER

Güney Pasifik’te bulunan Solomon Adaları’nın açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Okyanusya ülkesi olan Solomon Adaları’nın Temotu eyaletinin açıklarında gerçekleşen bu sarsıntı, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından kaydedildi. Depremin merkez üssü, Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusundaki açık sular olarak belirlendi.

DEPREMİN ŞARTLARI

31 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da mal kaybı rapor edilmedi. Ayrıca, deprem sonrası herhangi bir tsunami uyarısının yapılmadığı bildirildi. Bu durum, hem yerel halk hem de yetkililer açısından rahat bir nefes aldırdı.

ÖNEMLİ

