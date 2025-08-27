Güneydoğu Anadolu Kadın Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi kadın hizmetleri bölgesel istişare toplantısı, Diyarbakır’da düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantıya; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak il müdürleri, müdür yardımcıları, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) müdürleri ve Kadın Konukevi müdürleri katıldı. 2026-2030 dönemini kapsayacak olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde üçüncüsü düzenlenen bu toplantıda; mevzuat, yeni hizmet modelleri, eğitim ve kapasite geliştirme gibi öncelikli konular ele alındı.

HİZMET MODELLERİ VE KOORDİNASYON

Ayrıca, toplantıda ŞÖNİM’lerin kurumsal yapılanması, kadın konukevlerinin ihtiyaçları, başarılı yerel uygulamalar ve koordinasyon süreçleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Süreyya Erkan, istişare kültürünü esas alan bir katılımcı yaklaşım çerçevesinde hazırlanan yeni Eylem Planının, bugüne kadar kat edilen mesafeyi daha ileri bir seviyeye taşıyacağını söyledi. Toplantının, V. Ulusal Eylem Planı sürecinde yerelden ulusala bilgi akışını sağlayarak sahadaki uygulama deneyimlerinin politika yapım sürecine yansıtılması hedefleniyor.

BÖLGESEL DİNAMİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplantı, bölgenin özgün dinamiklerini değerlendirme fırsatı sunuyor. Yerel düzeyde başarılı bulunan hizmet modellerinin ülke geneline yaygınlaştırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkili, uygulanabilir ve sürdürülebilir stratejilerin geliştirilmesi amacını taşıyor.