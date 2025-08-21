Güneydoğu Asya’nın (ASEAN) Günü Kutlandı

ASEAN GÜNÜ KUTLANDI

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Günü, başkentte yapılan resepsiyonla kutlandı. Bu yıl, birliğin kuruluşunun 58. yıl dönümünün kutlandığı etkinlikte, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ile Filipinler’in Ankara Büyükelçisi ve ASEAN Ankara Komitesi Başkanı Henry Bensurto, ASEAN Ankara Komitesi Büyükelçileri, Ankara’daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli yer aldı. Kutlama, ASEAN Marşı ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Türkiye’nin ASEAN’a Olan Yaklaşımı

Bakan Yardımcısı Ekinci, etkinlikte yaptığı konuşmada, Asya Pasifik bölgesinin son yıllarda yaşadığı siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen, ASEAN’ın barış ve istikrarın temeli olarak kendini kanıtladığını belirtti. Ekinci, “Türkiye, ASEAN’ın Asya Pasifik bölgesindeki merkezi rolünü takdir etmektedir ve Güneydoğu Asya ülkelerini kalıcı barış, güvenlik ve kalkınmanın sağlanması için vazgeçilmez diyalog ve uygulama ortakları olarak görmektedir.” dedi. Bu yılın ayrıca Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı’nın 8. yıl dönümü olduğunu belirten Ekinci, “ASEAN ile olan işbirliğimize değer veriyoruz ve organizasyondaki statümüzü diyalog ortaklığına yükseltmeyi umuyoruz.” diyerek Türkiye’nin ADMM+ ve ASEAN Denizcilik Forumu’na gözlemci olarak katılımını da önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

TİKA’nın ASEAN ile İşbirliği

Ekinci, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) bölgesel projeler geliştirmek için ASEAN Sekreterliği ile işbirliği yaptığını kaydetti. Bu yıl, Dışişleri Bakanlığı ve TİKA’nın sosyal medya ve dijital gazetecilik alanında Türkiye-ASEAN işbirliği projesini hayata geçirdiğine dikkat çekti. ASEAN Günü’nün, “Tek vizyon, tek kimlik, tek topluluk” sloganıyla ASEAN ülkelerinin çeşitlilik içerisinde birlik ve dayanışmasını simgelediğini vurgulayan Ekinci, Türkiye’nin bu çabalara katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

ASEAN ve Türkiye Arasındaki İlişkiler

Büyükelçi Bensurto, konuşmasında, ASEAN’ın siyasi güvenlik, ekonomi ve sosyo-kültürel alanlarda işbirliği yapan bir platform olduğuna değinerek, Türkiye ile olan ilişkilerin gelişmesini önemsediğini belirtti. “5 Ağustos 2017’de Filipinler’in Manila kentinde düzenlenen 50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’nin Sektörel Diyalog Ortağımız olmasından gurur duyuyoruz.” diyen Bensurto, Türkiye’nin bu anlaşma ile bölgesel barış ve istikrara olan bağlılığını gösterdiğini ifade etti.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Bensurto, ASEAN’ın barış, işbirliği ve ortak ilerleme temalini savunmaya devam edeceğini belirterek, “ASEAN, birbirlerinden farklı ülkelerin oluşturduğu bir topluluktur. Bizler bu çeşitlilik sayesinde bir araya gelerek işbirliği yapabiliyoruz.” dedi. Ayrıca, Filipinler-Türkiye ilişkilerinin devamlı olarak geliştiğini belirterek, “Yörünge, ekonomi ve siyasi güvenlik açısından, halklar arası ilişkiler de dahil olmak üzere, yukarı yönlü bir eğilim gösteriyor.” diye ekledi.

Bensurto, Türkiye-ASEAN ilişkilerinin özellikle savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir gelişim gösterdiğini söyleyerek, ASEAN’ın 3,8 trilyon dolarlık ticaret hacminin, Türkiye ile olan ticaretin giderek artmakta olduğunu gösterdiğini vurguladı. “Türkiye, ASEAN’ın sektörel ortağıdır ve bu ilişkilerin güçlenerek devam edeceğinden hiç şüphem yok.” diyerek Türkiye ile ASEAN arasındaki bağların ileride daha da gelişeceğine inandığını aktardı.