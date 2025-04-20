Güneydoğu’yu 105 Kadın Ziyaret Etti

TURİSTLER DİYARBAKIR VE MARDİN’İ KEŞFEDİYOR

Almanya’nın çeşitli şehirlerinden gelen çoğunluğu gurbetçi 105 kadın, Güneydoğu Anadolu’nun güzellikleriyle tanışma fırsatı buldu. Almanya’dan düzenlenen bir tur kapsamında, Diyarbakır ve Mardin şehirlerini ziyaret eden kadınlar, tarihi ve kültürel zenginlikler karşısında hayran kaldı. İlkbaharın gelmesiyle yerli ve yabancı turist sayısının artış gösterdiği Diyarbakır’da, Sur ilçesindeki Ongözlü Köprü’de davul ve zurna eşliğinde karşılanan ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi surlar, Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, Hasanpaşa Hanı ve Zerzevan Kalesi gibi pek çok önemli yeri gezme fırsatı buldu. Ayrıca bölgede tescilli lezzetleri de tatma imkanı elde ettiler.

GEZİ ORGANİZASYONUNUN DETAYLARI

Almanya’dan kadınları getiren seyahat acentesinin yetkilisi Elif Savluk, bölgenin kültürel zenginliklerini tanıtmak için turlar düzenlediklerini ifade etti. Savluk, “105 kadını turla getirdik ve haftaya aile grubu için planlama yapıyoruz. Bölgenin kültürünü göstermek istiyoruz. Bölge halkı çok sıcakkanlı. Misafirperver oldukları için gittiğimiz yerlerde ikramlarda bulunuyorlar. Tura katılan kadınların hepsi çok memnun. Şu ana kadar hiçbir şikayet almadık ve her şey yolunda.” şeklinde konuştu. Ayrıca, herkesin güven içinde burayı ziyaret edebileceğini vurguladı.

TURİSTLERİN GÖRÜŞLERİ

Türkiye’deki bir seyahat acentesinin yetkilisi Murat Güler de, yaz mevsiminde bölgelerine Fransa, İngiltere ve Almanya’dan çok sayıda tur talebi geldiğini belirtip, “Genel olarak 40 kişilik gruplarla tur düzenliyoruz, ama bu sefer hepsi kadın olan 105 kişiyle tura çıktık.” dedi. Kadınların memnuniyetini dile getiren Güler, “Kadın misafirlerimiz Güneydoğu’ya hayran kaldı.” ifadelerini kullandı.

Tura katılan Birsen Güley, Diyarbakır’ı ilk kez ziyaret ettiğini ve bölgedeki tarihi mekanları görmenin büyük mutluluğunu yaşadığını belirtti. Emel Bal ise, bölgenin tarih koktuğunu ve insanların samimiyetinin kendisini etkilediğini söyledi. Zeynep Özkaplan da tarihi yapıları gezerek bilgi edindiklerini, Hamide Belpınar ise geçen yıl Güneydoğu turuna katıldıklarını ve memnun kalmaları sebebiyle bu yıl da gelmek istediklerini aktardı.