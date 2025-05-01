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Güneyköy’de Düşen Adam Hayatını Kaybetti

KEŞAP İLÇESİNDE YAŞLI ADAM GECE DÜŞÜYOR

Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Güneyköy’de bitki toplarken 25 metre yükseklikten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Giresun merkez nüfusuna kayıtlı olan 80 yaşındaki Rahmi Demir, akşam saatlerinde doğada galdirik bitkisi topladığı sırada yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Demir’i Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma hala sürüyor.

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