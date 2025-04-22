Güneysınır’da 19 Yıl Önce Cinayet Aydınlatıldı

19 YIL SONRA CİNAYET AYLATILDI

Konya’nın Güneysınır ilçesinde, 19 yıl önce meydana gelen ve yakılmış halde bulunan kadın cesedinin kimliği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde cinayet aydınlatılıyor. Gözaltına alınan 2 zanlıdan birinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

SUÇ FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemek amacıyla yürüttükleri çalışmalarda, 19 yıllık cinayeti aydınlatmayı başardı. Edinilen bilgilere göre, 11 Nisan 2006 tarihinde Güneysınır ilçesinde kimliği belirsiz yakılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olayın aydınlatılması için Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ekibi harekete geçti.

TEKNİK TAKİP SONUCUNDA FAİLLER BELİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 2006 yılında kaybolan şahısların analizi sonucunda buluntu ceset ile eşkali örtüşen kadının, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp olarak aranan Y.Ö. isimli kadın olduğu tespit edildi. Yapılan teknik takip, inceleme ve araştırmalar sonucunda Y.Ö.’nün, A.S. isimli erkek ve H.S. isimli kadın tarafından öldürüldükten sonra benzin dökülerek yakıldığı belirlendi. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, kasten öldürme suçunun failleri 19 yıl sonra yakalandı.

DELİLLERİ GİZLEME SUÇUNDAN SERBEST BIRAKILDI

H.S. isimli kadın, olay delillerini gizlemek suçundan yurtdışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılırken, A.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.