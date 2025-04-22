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Güneysınır’da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

KONYA’DA YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN CİNAYET DAVASI

Konya’nın Güneysınır ilçesinde, 19 yıl önce gerçekleşen cinayete ilişkin olarak yapılan çalışmalar sonucu 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Nisan 2006’da meydana gelen olayda, yanmış bir kadın cesedinin kimliğini tespit etmek amacıyla araştırmalar yaptı.

YAKILAN CEDESİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, cesedin, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp olarak aranan Y.Ö.’ye ait olduğunu belirledi. Araştırmalara devam eden ekipler, kadının, A.S. ve H.S. tarafından öldürüldükten sonra benzin dökülerek yakıldığını ortaya çıkardı.

ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. H.S., yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılırken, A.S. tutuklandı.

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