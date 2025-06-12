Güneysu’da Dirgen Saplanan Kişi Yaralandı

RİZE’DE YARALANMA OLAYI

Rize’nin Güneysu ilçesinde, bir kişi dirgen saplanması sonucu yaralandı. Olay, Gürgen köyündeki Kireçli yaş çay alım yerinde meydana geldi. 24 yaşındaki Mehmet Emin Ç., yaş çayları karıştırırken ayağına dirgenin saplanmasıyla yaralandı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralı Mehmet Emin Ç.’nin dirgenin bir bölümünün kesilmesinin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.