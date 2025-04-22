GÜNGÖREN’de Bina Tahliye Edildi

ACİL DURUMDA TAHİLİYE GERÇEKLEŞTİ

Güngören’de akşam saatlerinde bir 6 katlı bina, kolonlarından gelen sesler nedeniyle tahliye edildi. Belediye ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, bina sakinleri çeşitli otellere yerleştirildi. Olay, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak’ta meydana geldi.

KOLONLARDAN GELEN SESLER ÜZERİNE HAREKET GEÇİLDİ

İlk bilgilere göre, sokaktaki 6 katlı binada oturanlar, kolonlardan gelen sesleri fark ederek durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ve zabıta ekipleri, derhal bina içinde incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda bina sakinleri, güvenlik amacıyla tahliye edildi.

BELEDİYE İNCELEME YAPACAK

Tahliye edilen bina sakinleri, belediye tarafından belirlenen otellere yerleştirildi. Ekipler, bina çevresine bariyerler koyarak önlem aldı. Öğrenilen bilgilere göre, belediye ekipleri gündüz saatlerinde binada detaylı bir inceleme yapacak ve sonucuna göre bina ile ilgili gerekli kararlar alınacak.