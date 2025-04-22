GÜNGÖREN’de bina tahliye edildi

BİNA TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİ

Güngören’de akşam saatlerinde 6 katlı bir bina, kolonlardan gelen sesler nedeniyle tahliye edildi. Belediye ekipleri, bina çevresinde gerekli önlemleri alırken, bina sakinleri otellere yerleştirildi. Olay, Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak’ta gerçekleşti.

SESLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Bina sakinleri, kolonlardan gelen seslerin ardından durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ve zabıta ekipleri, binada incelemelerde bulundu. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, bina sakinlerinin güvenliği için tedbir amaçlı tahliye işlemi gerçekleştirildi.

BELEDİYE ÖNLEMLERİ ALDI

Tahliye işleminin ardından, belediyenin belirlediği otellere yerleştirilen bina sakinleri için ekipler, bina çevresine bariyerler koyarak güvenliği artırdı. Belediye ekiplerinin gün içerisinde detaylı bir inceleme gerçekleştireceği ve çıkan sonuç doğrultusunda bina ile ilgili karar verileceği bildirildi.