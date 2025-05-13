Güngören’de Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİ

Güngören’de elektrik kesintisi BEDAŞ’ın güncel elektrik kesinti listesi ile takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi, 14 Mayıs günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintilerinin olabileceğini duyurdu. Elektrik kesintilerinin ne zaman gerçekleşeceği ve hangi ilçeleri etkileyeceği merak konusu. İstanbul’un güncel elektrik kesintilerine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

14 MAYIS TARİHİNDE AÇIKLAMA YAPILDI

14 Mayıs 2025 tarihinde, İstanbul Güngören’de belirli saatler arasında elektrik kesintileri yapılacak. İlk kesinti 09:00 ile 12:00 arasında gerçekleşecek ve “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle Horhor, Namık Kemal, Çelik Türk, Çetintürk sokakları etkilenecek.

İKİNCİ KESİNTİ VE ETKİLENECEK BÖLGELER

İkinci kesinti ise 10:00 ile 13:00 saatleri arasında yaşanacak. Bu kesinti de “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle Bayrak, Talatpaşa ve Yeşilyurt sokaklarını kapsayacak.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ KESİNTİ DETAYLARI

11:00 ile 14:00 arasında gerçekleştirilecek bir diğer kesinti ise yine “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle Esnaf, Malazgirt, Neşeli ve Yeşilyurt sokaklarını etkileyecek. Son kesinti ise 13:00 ile 16:30 saatleri arasında, Güngören Gençosman mahallesinde yapılacak. Bu kesinti “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeni ile gerçekleştirilecek.

İstanbul’da planlanan elektrik kesintileri, iş sağlığı ve güvenliği önemleri gözetilerek uygulanacak.