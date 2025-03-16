Güngören’de İnşaat Alanında Toprak Kayması

İstanbul Güngören’de toprak kayması meydana geldi. 6 katlı binanın yanında yer alan inşaat alanında gerçekleşen olay, binanın alt katındaki özel bir anaokulunun arka bahçesinin çökmesine neden oldu. Olay sonrasında bina sakinleri duruma tepki gösterdi. Sabah saat 05.30’da Mareşal Çakmak Mahallesi Şinasi Sokakta gerçekleşen bu olay, inşaat alanındaki çalışmalar sırasında yaşandı. İddialara göre, bu çalışmalar esnasında toprak kayması meydana geldi ve bu durum anaokulunun arka bahçesinin çökmesine yol açtı. Ayrıca, 6 katlı binada çatlaklar oluştu. İhbar üzerine sokağa polis ve zabıta ekipleri gönderildi. Ancak, ekiplerin değerlendirmeleri sonucunda binada tahliye işlemleri yapılmadı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İKİ BİNA SAKİNİNDEN TEPKİ

Bina sakini Fatih Gencal, olayın sabah ezanından sonra gerçekleştiğini belirtti. “Olay sabah ezanından sonra oldu. Sabah belediye ekipleri, polis geldi. Deprem olur gibi hissedildi.” diyen Gencal, babasının aşağı indiğini ve durumu anlatan yetkililerin geldiğini ifade etti. Gencal, bina sakinlerinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu vurgulayarak “İnsan canı bu kadar ucuz mu?” dedi ve yetkililere tepki gösterdi. Yağmurun yağmasının ardından sorumluluğu kimin taşıyacağını sordu.

BİR BAŞKA BİNA SAKİNİNDEN YAŞANANLAR

Müjde Çiçek de yaşanan durumla ilgili görüşlerini paylaştı. Eşinin uyarısıyla deprem olduğunu düşünerek uyanan Çiçek, çocuklarının yanına gittiğinde duvarların çökmüş olduğunu gördüklerini ifade etti. “Sadece çimento döküp gittiler.” diyen Çiçek, yetkililerin ne zaman çalışma yapacağını bilmediğini ve burada yaşayamadıklarını söyledi. Ayrıca, “Tam sahur saatiydi. Altta kreş var.” diyen Çiçek, gündüz saatlerinde daha büyük bir felaketin yaşanabileceğini belirtti. Müteahhitin yaptığı incelemede, binanın sağlam olduğu ifade edildiğini ancak gerçek durumun bu olmadığını da dile getirdi.