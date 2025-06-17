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Güngören’de Patlayan Buhar Kazanı

KAZAN PATLAMASI BÜYÜK HASARA SEBEP OLDU

Güngören’de yer alan bir kot taşlama atölyesinin buhar kazanı, büyük bir patlama ile kötü bir olay yaşattı. Patlama sonucunda yan taraftaki gıda deposu ciddi derecede maddi hasar aldı. Olay, Sancaklı Caddesi’ndeki atölyede meydana geldi. Atölyedeki buhar kazanı, adeta bir bomba gibi patladı. Patlama esnasında çevrede panik hakim oldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis gönderildi. Polis, olay çevresinde güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri patlamadan hafif etki altında kalanları ayakta tedavi etti. Patlama ile ilgili polis inceleme başlattı. Yaşanan olayın yarattığı hasar, havadan görüntülendi. Görüntülerde, atölyenin yanındaki gıda deposunun büyük hasar aldığı açıkça görüldü.

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