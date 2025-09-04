Güngören’de Sürücü Kaza Yaptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

İstanbul Güngören’de bir kaza meydana geldi. Olay, saat 16.30 sıralarında Güneştepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde yaşandı.

KAZA SEBEBİ VE SONUCU

İddiaya göre, okul çıkışı caddeye girmeye çalışan 34 EF 7342 plakalı otomobilin sürücüsü, fren yerine gaza basınca önce kaldırımda yürüyen bir kadına, ardından aydınlatma direğine çarptı. Araç, en son cadde üzerindeki büfeye çarparak durabildi. Bu kazada yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahale yapıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Kazanın ardından sürücü, ifade vermek üzere polis tarafından karakola götürüldü. Kazadan dolayı iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan çekici, aracı kaldırarak bölgedeki durumu düzeltti.