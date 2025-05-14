Güngören’de Sürücü Zabıtalara Çarptı

TEHLİKELİ KAÇIŞ

Güngören’de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sebebiyle kapatılan bir yolda sürücüler için güvenlik tedbirleri alındı. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri, Haznedar Mahallesi Posta Caddesi’nin bir kısmını trafiğe kapatarak alternatif güzergahlara yönlendirdi. Ancak, 34 DYM 34 plakalı otomobilin sürücüsü bu uyarılara rağmen yolu kullanmakta ısrar etti.

Sürücünün, şöyle tanıttığı öne sürüldü: “Ben bir milletvekiliyim.” Zabıta ekipleri ile tartışmalar yaşayan sürücü, belirtilen yolu kullanmak için otomobilini zabıta ekiplerine doğru sürdü. Hızla bölgeden uzaklaşırken, zabıta görevlilerinin ezilme tehlikesi yaşadıkları bildirildi. Olay sonrasında, zabıtalar ilçe emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

POLİSİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekiplerinin araştırmaları devam ediyor. Bu arada, sürücünün zabıta ekiplerinin üzerine araç sürdüğü anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olayın gelişimi ve sürücünün kimliği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.