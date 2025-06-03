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Güngören’de Yangın, İtfaiye Tarafından Söndürüldü

İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI

Güngören’de bir atkı ve bere üretim tesisi içinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ndeki Nazım Sokak üzerinde bulunan 4 katlı iş yerinin bodrum katında, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın haberinin verilmesiyle birlikte, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ancak, iş yerinde yangın sebebiyle önemli ölçüde hasar oluştu.

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