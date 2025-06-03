Güngören’de Yangın, Maddi Hasar Oluştu

YANGIN GÜNGÖREN’DE MEYDANA GELDİ

Güngören’de bir tekstil malzemesi üreten işletmede yangın çıktı. Yangın, dört katlı binanın bodrum katında meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Güngören’de saat 02.00 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Nazım Sokak’ta gerçekleşti.

DESTEK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Edinilen bilgilere göre, atkı ve bere üretimi yapan iş yerinin bodrum katında çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapalı kalan kapısını açmak için çaba sarf ettikten sonra yangına müdahale etti. Kapının açılmasıyla birlikte, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

YANGINDA CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR VAR

Sağlık ekipleri olay yerinde tedbir amaçlı olarak beklerken, polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.