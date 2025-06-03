Güngören’de Yangın Meydana Geldi

GÜNGÖREN’DE YANGIN OLAYI

Güngören’de bir tekstil malzemesi üreten firmada korkutan bir yangın çıktı. Yangın, 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay, saat 02.00 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Nazım Sokak’ta yaşandı.

YANGINA MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, atkı ve bere üretimi yapan iş yerinin bodrum katından yoğun duman yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapalı kalan kapısını açmak için uğraşarak yangına müdahale etmeye başladı. Kapının açılmasının ardından, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

SON DURUM

Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı olarak olay yerinde bekledi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemlerini alarak çevreyi kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.