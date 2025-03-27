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Güngören Elektrik Kesinti Detayları Açıklandı

ELEKTRİK KESİNTİLERİ İSTANBUL’DA YAŞANACAK

Güngören’de elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen bilgiye göre, 28 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi ilçelerin etkileneceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği konusunda detaylar haberimizde yer alıyor.

KESİNTİ TARİHİ VE NEDENİ

28 Mart 2025 tarihli kesinti, 11:00 – 14:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kesintinin sebebi, abone ve şube bağlantısı olarak belirtiliyor. Etkilenen bölgeler arasında Güngören ilçe Merkez-Güven mahallesi ve Lalezard sokakları bulunuyor. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında belirtilen saatler içinde elektrik kesintisi yapılacak.

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