Haberler

Güngören Su Kesintisi Duyuruldu

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İstanbul’daki su kesintileri hakkında bilgiler paylaşıldı. İSKİ, 12 Ağustos günü İstanbul genelinde su kesintileri yaşanacak ilçeleri duyurdu. Kullanıcılar, suyun ne zaman ve saat kaçta geleceğini sorguluyor. İşte İSKİ’nin açıklamaları doğrultusunda 12 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri…

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA DETAYLARI

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, Güngören’de yaşanacak su kesintisiyle ilgili bilgiler verildi. Etkilenen mahalle: Mehmet Nesi̇h Özmen Mahallesi. Kesintinin sebebi ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza. 100 mm çaplı şebeke hattında arızanın başlama tarihi 12.08.2025 saat 15:24:10 olarak açıklandı. Tahmini bitiş tarihi ise 12.08.2025 saat 18:30 olarak belirlendi.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Daha fazla bilgi almak isteyenlerin ALO 185 hattını aramaları tavsiye ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakkari’de Güvenlik, Refah ve Kardeşlik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, güvenlik güçlerinin etkisiyle ülkedeki huzur ve istikrar sayesinde gençlerin spor, kadınların ise üretime katıldığını vurguladı.
Haberler

Datça Ülkü Ocakları’nda Lokma Dağıtıldı

Datça'da yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren anısına lokma ikramında bulunuldu. Etkinliğe, yerel siyasetçiler ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.