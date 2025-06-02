Günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı’nda yaptığı konuşmada, Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 9 buçuk milyon metreküp doğal gaz ürettiklerini ve 2026 yılında bu rakamı 20 milyon, 2028’de ise 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Bayraktar, Bakü’deki temasları çerçevesinde, bu önemli fuara katılmak üzere Azerbaycan’a geldi. Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açılışını yaptığı fuar sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını da aktardı.

ENERJİ ALANINDA BAŞARILI ORTAKLIKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “Enerji alanında birçok başarıya seneler boyunca beraber imza attık” ifadesini kullanarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü enerji bağlarının, bölge için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin enerji güvenliği açısından önemini vurguladı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları ile TANAP gibi projelerin, yalnızca iki ülkeye değil, Avrupa’nın enerji güvenliğine de katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, “Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı yıllara ve başarılara dayanan enerji işbirliğimizin en yeni örneğini teşkil etmiştir” dedi.

YENİ ELEKTRİK PROJELERİ

Azerbaycan ile Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan arasında yeni bir elektrik enterkonneksiyon hattı kurulması amacıyla yeşil elektrik iletimi ve ticareti üzerine mutabakat zaptı imzaladıklarını belirten Erdoğan, bu projelerin bölgenin enerji güvenliği açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca iki ülke arasında doğal gaz alanında yeni projeler için büyük bir potansiyel olduğunu ifade etti ve Azerbaycan’ın dünya enerji piyasasındaki stratejik rolünün, mevcut konjonktürde oldukça büyük bir anlam taşıdığına dikkat çekti.

ENERJİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞİMİ

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 9 buçuk milyon metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik enerji işbirliğinin büyüyerek devam ettiğini kaydetti. Şafak-Asiman Sahası için imzalanacak ortaklık anlaşması ile Türkiye’nin Azerbaycan’daki doğal gaz üretiminde artırma hedefinde olduğunu da vurguladı.

Bakan Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Aliyev, açılış sonrası Türkiye Petrolleri standını ziyaret ederken, 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı’na SOCAR, TPAO, BOTAŞ, Tekfen Construction, BP, Total gibi birçok uluslararası şirket katılıyor. Fuar, 4 Haziran’a kadar sürecek.