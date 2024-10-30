Günlük Şirket ve Sektör Haberleri

GÜNLÜK BÜLTEN DETAYLARI

Tacirler Yatırım, günlük bülteninde günün önemli şirket ve sektör haberlerini kapsamlı bir şekilde sundu. Bu raporda yer alan bazı önemli bilgiler şu şekilde:

BAYRAK EBT TABAN SERMAYE ARTIRIMI

Bayrak Ebt Taban, %200 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldığını açıkladı. Bu önemli karar, yatırımcılar ve piyasa için yeni fırsatlar yaratabiliyor.

NASMED FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri, 2024’ün 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 70 milyon TL net kar ile duyurdu. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 198 milyon TL net kar elde etmişti. Bir önceki çeyrekte ise net zarar 1 milyon TL olarak bildirilmişti. Bu dönemde şirketin satış gelirleri yıllık %15, çeyreklik bazda ise %25 artış gösterdi.

Plastikkart, 2024’ün 3. çeyrek sonuçlarını 11 milyon TL net kar ile açıkladı. Önceki çeyrekte 17 milyon TL kar elde eden şirket, bir yıl önceki dönemde ise 5 milyon TL net zarar açıklamıştı. Ancak aynı dönemde şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %9, yıllık bazda ise %13 daraldı.

TÜRK İLAÇ NET ZARARSIZ BİR DÖNEM GEÇİRDİ

Türk İlaç, 2024’ün 3. çeyrek sonuçlarını 1 milyon TL net kar ile açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 56 milyon TL net zarar açıklayan şirket, bir önceki çeyrekte ise 93 milyon TL net kar elde etmişti. Aynı dönemde satış gelirleri yıllık bazda %36, çeyreklik bazda ise %37,5 azalmış durumda.

YİĞİT AKÜ ZARAR GÖSTERİYOR

Yiğit Akü, 2024’ün 3. çeyrek finansal sonuçlarını 240 milyon TL net zarar ile duyurdu. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 354 milyon TL net zarar açıklamıştı. Bir önceki çeyrekte ise 222 milyon TL net kar elde etti. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %10,5, çeyreksel bazda ise %69 artış gösterdi.

YAYLA AGRO GIDA MARJLARDA ARTIRMA KAYDETDİ

Yayla Agro Gıda, 2024’ün 3. çeyrek finansal sonuçlarını 198 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan hasılat 2,3 milyar TL, FAVÖK ise 268 milyon TL olarak kaydedildi. 2024 yılının ilk 9 ayında net kar geçen seneye oranla %33 daralmış olup, net satışlar aynı dönemde %56 azalmıştır. Ancak şirketin marjlarında brüt kar, FAVÖK ve net kar marjlarında artış kaydedildi.