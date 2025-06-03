Guns N’ Roses, Beşiktaş’ta Konser Verdi

DÜNYACA ÜNLÜ ROCK GRUBU GUNS N’ ROSES İSTANBUL’DA KONSER VERDİ

Dünyanın dört bir yanında tanınan rock grubu Guns N’ Roses, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda müzik tutkunlarıyla bir araya geldi. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konser, grubun “Welcome to the Jungle” parçasıyla başladı. Ardından, “Bad Obsession”, “Mr. Brownstone”, “Chinese Democracy”, “Live and Let Die”, “Perhaps”, “You Could be Mine” ve “Knockin’ on Heaven’s Door” gibi eserlerle devam etti.

MATTIA AHMET MİNGUZZİ ANILDI

Grup, etkinlik öncesinde olduğu gibi konser esnasında da Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi andı. Solist Axl Rose, “Knockin’ on Heaven’s Door” parçasını, sahneye yansıtılan Minguzzi’nin fotoğrafına adadıklarını kaydetti.

Konserde ön grup olarak sahne alan Rival Sons’un solisti Jay Buchanan, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekerek, “Savaş elbette kötüdür fakat savaşta sadece askerler ölür, çocuklar öldüğünde bunun adı cinayettir.” şeklinde düşüncelerini aktardı.

Konsere katılanlar arasında ünlü oyuncular Belçim Bilgin, Halit Ergenç, Elçin Sangu, Alper Saldıran, Nur Fettahoğlu, Mahir İpek, Ecem Özkaya, Alper Kul ile eşi Aylin Kontente ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da yer aldı.