Guns N’Roses, Minguzzi’yi Andı

DÜNYA ÇAPINDA BİR ANMA

Dünyanın tanınmış rock grubu Guns N’ Roses, bugün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirecekleri konser öncesinde Mattia Ahmet Minguzzi’yi andı. Grup, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Knockin’ On Heaven’s Door” şarkısı eşliğinde Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Minguzzi için bir anma videosu yayınladı. Minguzzi’nin konsere katılmak istediğini öğrenen grubun yaptığı paylaşımda, “Rest in peace” (Huzur içinde yat) sözlerine yer verildi.

TÜRKİYE’DEN DESTEK

Guns N’ Roses’ın bu anlamlı paylaşımına Türkiye’den birçok sanatçı da destek verdi. Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, Instagram hesabında müzik grubunun “This I Love” parçası eşliğinde, “Beşiktaş Stadı’nda Guns N’ Roses konserinde beraber olacağız oğlum.” ifadelerini kullandı.