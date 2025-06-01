Guns N’ Roses, Minguzzi’yi Andı

DÜNYA ÇAPINDA BİR ANMA

Dünyaca tanınan rock grubu Guns N’Roses, bugün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirecekleri konser öncesinde Mattia Ahmet Minguzzi’yi andı. Grup, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımda “Knockin’ On Heaven’s Door” şarkısıyla Minguzzi için bir anma videosu yayımladı. Bu paylaşım, Minguzzi’nin konsere katılmak istediğinin öğrenilmesi sonrası yapıldı ve “Rest in peace” (Huzur içinde yat) ifadeleri eklendi.

Paylaşıma Türkiye’den birçok sanatçı da destek verdi. Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ise Instagram hesabında, müzik grubunun “This I Love” şarkısı eşliğinde duygusal bir mesaj paylaştı. Bu paylaşımda, “Beşiktaş Stadı’nda Guns N’Roses konserinde beraber olacağız oğlum.” ifadelerine yer verildi.