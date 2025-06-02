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Guns N’ Roses Yarın Konser Veriyor

GUNS N’ ROSES İSTANBUL’DA KONSER VERİYOR

Rock müziğin önemli temsilcilerinden biri olan Guns N’ Roses, yarın İstanbul’da bir konser gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü Amerikan grup, konser öncesinde sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşıma imza attı.

MATTIA AHMET MİNGUZZİ’Yİ ANDILAR

Grup, Kadıköy’de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi anmayı ihmal etmedi. Paylaşımın, Minguzzi’nin konsere katılma arzusunu öğrenmeleri üzerine yapıldığı ifade edildi. Arka planda ünlü “Knockin’ on Heaven’s Door” (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısı eşliğinde gerçekleştirilen paylaşımda “Rest in peace” yani “Huzur içinde yat” sözlerine yer verildi.

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