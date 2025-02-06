Günün Bahisleri

FUTBOLDA HEYECAN VE YENİ FIRSATLAR

Hafta içi bülteninde futbol tutkunlarını bekleyen heyecan verici maçlar, oyuncu bahisleriyle daha da keyifli hale geliyor. İlk günden itibaren büyük ilgi gören oyuncu bahisleri sayesinde Misli üyeleri kazançlarını artırıyor. Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleri, İddaacılara farklı bir oyun deneyimi sunmaya devam ediyor. Oyuncu bahisleri, Şampiyon Oran farkıyla daha yüksek oranlarla Misli’de yer alıyor.

ÇEŞİTLİ VE HEYECAN VERİCİ BET OLANAKLARI

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahis seçeneklerinin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” ile Misli üyeleri çok sayıda alternatif oynayabiliyor. Gol atma veya asist yapma, şut, faul, isabetli pas ve ofsayt gibi seçeneklerin bulunduğu “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları, İddaacılar arasında oldukça popüler hale geliyor. Misli, oyuncu bahisleri ile ilgili üyelerine dikkate değer istatistikler sunmaya devam ediyor.

BUGÜNÜN MAÇLARINDAKİ İSTATİSTİKLER

Bugün oynanacak maçlarda yer alan oyuncu bahisleri ile ilgili öne çıkan bazı istatistikler şöyle:

– Liverpool – Tottenham / Oyuncu Gol Atar veya Asist Yapar: Mohamed Salah, iç sahada oynadığı 14 maçın 13’ünde gol attı veya asist yaptı.

– Valencia – Barcelona / Oyuncu Faul Alır: Lamine Yamal, oynadığı son 4 maçta en az 2 faul aldı.

– Liverpool – Tottenham / Oyuncu Gol Atar: Cody Gakpo, iç sahada oynadığı son 6 maçta da gol attı.

– Liverpool – Tottenham / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Cody Gakpo, son 5 maçın 4’ünde en az 2 isabetli şut çekti.

– Liverpool – Tottenham / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Dominik Szoboszlai de son 5 maçın 4ünde isabetli şut çekmeyi başardı.

NİHAİ KAZANÇ FIRSATI

Misli’ye yeni üye olan herkes, 150 TL değerinde Misli Puan kazanma fırsatı elde ediyor. Siz de Misli’ye katılın, kampanyaya dahil olun ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. “Şampiyon Oranlar”ın bulunduğu Misli’de maçların heyecanını daha yoğun bir şekilde yaşayın!